Požar u tržnom centru, stradalo četvoro djece

MOSKVA - U tržnom centru u ruskom gradu Kemerovu danas je izbio požar, u kojem je nastradalo četvoro djece, javlja Tas s, pozivajući se na neimenovani izvor u Službi za vanredne situacije.

"Tijela četvoro dejce pronađena su u zgradi tržnog centra u plamenu", naveo je isti izvor, prenosi ruska agencija.

Prema navodima objavljenim na društvenim mrežama, požar je izbio na četvrtom spratu gdje se nalaze bioskop i dečiji zabavni centar.

Prema riječima neimenovanog izrova, vatrogasci su spasili 10 osoba, dok je još 50 ljudi uspjelo da izađe iz tržnog centra.

Riječ je o tržnom centru "Zimnjaja višnja" (Zimska višnja), koji se nalazi u jednoj od glavnih gradskih ulica, nedaleko od željezničke stanice.

Saobraćaj u zoni tržnog centra je blokiran, a očevici navode da se iz drugih dijelova grada vidi dim iznad tržnog centra.

Fire engulfs a mall in #Russia's Kemerovo. Children and adults among the victims.pic.twitter.com/Y1xv3yc7N9