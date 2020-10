Požar u višespratnici u Južnoj Koreji, 90 ljudi u bolnici

Oko 90 ljudi hospitalizovano u južnokorejskom gradu Ulsanu nakon što je požar zahvatio višespratnicu kasno u četvrtak, javljaju lokalni mediji.

Požar je u ponoć izbio u poslovnoj i stambenoj zgradi od 33 sprata i zahvatio cijelu zgradu zbog jakog vjetra.

Spasioci su evakuisali stotine ljudi iz zgrade, a prema informacijama s terena nema smrtnih slučajeva.

Prema izjavama lokalnih zvaničnika, vatrogasci još pretražuju zgradu kako bi se uvjerili da niko nije ostao unutra.

Postoji mogućnost da je vanjska izolacija uzrokovala brzo širenje požara.

WATCH: Fire erupts at high-rise apartment building in Ulsan, South Korea; at least 49 injured - Yonhap pic.twitter.com/V6kvRBBJ8X