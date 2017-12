Požar u zgradi u Njujorku, 12 mrtvih, uključujući bebu

NJUJORK - Gradonalčelnik Njujorka Bil de Blazio saopštio je da je noćas u požaru koji je zahvatio zgradu u Bronksu poginulo 12 ljudi, uključujući i jednogodišnje dijete, dok se ljekari bore za život četiri osobe, prenosi AP.

"Mogli bismo da izgubimo i druge", kazao je De Blazio.

AP navodi da je to, po broju žrtava, bio najgori požar u Njujorku u poslednjih najmanje četvrt vijeka i da se desio tokom jedne od najhladnijih noći ove zime.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU