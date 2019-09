Požar zahvatio cijelu zgradu u Londonu

LONDON - Noćas je u Londonu veliki požar zahvatio kompletnu četvorospratnu zgradu na jugozapadu Londona, a oko 125 vatrogasaca pokušava da se izbori sa vatrenom stihijom, javili su britanski mediji.

BBC je javio je da se požar vrlo brzo proširio na cijelu zgradu u ulici Šerbruk u naselju Vorčester park.

Dvadesetak vatrogasnih vozila odmah je stiglo na lice mjesta.

Iz vatrogasne službe je saopšteno da je u toku istraga o uzroku požara.

Nema podataka o povrijeđenima ili žrtvama požara.

"This is a challenging fire involving all floors of a four storey building." Twenty fire engines and 125 firefighters remain at the scene in #WorcesterPark https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/tsILvAU1T8