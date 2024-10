Požar na motoru aviona Ryanair, evakuisani putnici

RIM - Evakuisani su putnici iz aviona kompanije Ryanair na kojem je zapalio motor na letu Brindisi - Torino u Italiji, javlja Anadolija.

Lokalni mediji su objavili da je izbio požar na motoru aviona Ryanairovog leta broj 8826, koji se spremao da poleti iz grada Brindisija na jugu Italije do Torina na sjeveru.

Iz aviona su evakuisane 184 osobe.

Ryanair Boeing 737-8AS aircraft (9H-QCB) engine caught fire at Brindisi Airport, Italy, nearly 200 passengers evacuated through emergency evacuation slides . Flight FR8826 was preparing for take-off at Brindisi Airport in Italy when flames appeared from the Right engine. The… pic.twitter.com/UBziP9pKf0