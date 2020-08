Požari bjesne Kalifornijom: Hiljadama ljudi naređena evakuacija

SAN FRANCISKO- Više hiljada ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju iz oblasti oko zaliva San Franciska zbog četrdesetak požara koji bjesne širom Kalifornije.

Policija i vatrogasci danas su išli od vrata do vrata kako bi upozorili mještane da se evakuišu pošto se požar približio gradu Vakavilu između San Franciska i Sakramenta.

Zvaničnici vatrogasnih službi navode da su povrijeđene četiri osobe, da je najmanje 50 objekata uništeno i da je isto toliko oštećeno.

Guverner Kalifornije Gevin NJusom objavio je ukaz o vanrednoj situaciji navodeći da su požari dobili na intenzitetu zbog istorijskog vrelog talasa koji je zahvatio zapadnu obalu SAD i jakih udara vjetra.

This is a home burning off Pleasants Valley Rd in #Vacaville not far from Mix Canyon Rd. I have no idea how many homes were destroyed on the west side of Pleasants Valley, but it will be substantial. #LNULightningComplex #kpixtv pic.twitter.com/NZmpQmQvOs