Požari bjesne u Atini, stanovništvo bježi

ATINA - Sa obje strane grčke prestonice Atine bjesne šumski požari u kojima su spaljene kuće, stanovništvo bježi, evakuisani su dječiji ljetnji kampovi, a nad Atinom pada pepeo i nebo je od dima prljavo narandžaste boje, navodi AP.

Navodi se da je prvi požar danas izbio u borovoj šumi u planinama Geraneja blizu obalskog naselja Kineta na 50 kilometara zapadno od Atine, na području između glavnog grada Grčke i Korinta. Protiv vatre se na zemlji bori najmanje 150 vatrogasaca , dok im pet aviona koji ispuštaju vodu i sedam helikoptera pomažu iz vazduha.

Napore vatrogasaca otežava jak vjetar koji često mijenja pravac. Zbog požara su evakuisana tri naselja i zatvoreno skoro 20 kilometara odjeljka dva autoputa koji povezuju Peloponez sa centralnom Grčkom. Zbog gustog dima vidljivost na autoputu je svedena na samo nekoliko metara.

Grčka televizija "Skaj" prikazala je snimke na kojima se vidi nekoliko kuća u plamenu, kao i ljudi koji pomoću vode iz baštenskih crijeva pokušavaju da spasu imovinu, dok drugi bježe automobilima i na mopedima. Nekoliko sati nakon izbijanja požara, pepeo je počeo da pada po centru Atine.

AP navodi da je drugi veliki požar izbio tokom popdnevnih sati u oblasti Penteli sjeveroistočno od Atine. Lokalne vlasti saopštile su da evakuišu dječije ljetnje kampove, kao i da je vatra uništila kuće i automobile.

Navodi se da je od dima pocrnijelo nebo nad grčkom lukom Rafina, odakle kreću trajekti ka nekim od ostrva Kiklada.

Grčke vlasti objavile su da treći požar izbio u južnom dijelu ostrva Krit i da gori poljoprivredno područje i šuma.

Agencija ANA prenosi da premijer Grčke Aleksis Cipras, koji se nalazi u Mostaru, konstantno prima informacije o požarima koji divljaju na Atici i u stalnoj je komunikaciji sa ministrom za civilnu zaštitu Nikosom Toskasom, koji je izjavio da ovi požari "nisu uopšte tako naivni" i da je posebno težak onaj u Kineti.

Major #wildfire threatening #kineta 40km west of #athens transite by highway or road to #peloponese #Greece closed worsening with very strong wind pic.twitter.com/WIlthwP8Pk