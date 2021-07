Požari divljaju SAD-om, prijete suve oluje

Zapad Sjedinjenih Američkih Država priprema se za nalet suvih oluja koje bi mogle pokrenuti nove razarajuće požare u regiji u kojoj već bjesne brojni šumski požari.

U posljednja 24 sata izbilo je osam požara i ukupno je 80 velikih požara u Sjedinjenim Državama, u kojima je izgorjelo 4.680 kvadratnih kilometara, prema posljednjim podacima Nacionalnog informativnog vatrogasnog centra.

Angažovano je blizu 20.000 vatrogasaca, od kojih 2.000 u Oregonu, gdje je izgorjelo više od 1.200 kvadratnih kilometara ili površina veća od Nju Jorka.

Meteorološke službe su upozorile na dolazak suvih grmljavinskih oluja od Kalifornije do sjevera lanca Roki Mountajn, što bi dodatno pogoršalo situaciju.

Često kad su visoke temperature i vazduh suv, kiše prate te olujne pojave, ali one ishlape prije nego što padnu na tlo. Gromovi mogu napraviti štete i izazvati nove požare.

"Visoki su izgledi izbijanja velikog požara u cijelom području do ponedjeljka zbog obilne grmljavine", navela je u prognozi meteorološka služba Južne Kalifornije.

U Kanadi je izbilo dvadesetak novih požara u posljednja dva dana u Britanskoj Kolumbiji, prema podacima lokalnih vatrogasnih službi.

U Ontariju je u subotu izbilo petnaestak požara. U regiji Red Lake jedan požar trenutno zahvata 45.000 hektara.

