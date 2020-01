Požari u Australiji se vide iz svemira

LONDON - Požari u Australiji tolikih su razmjera da je NASA otkrila da se mogu vidjeti iz svemira.

Svemirska agencija objavila je fotografije snimljene satelitom, na kojima se, nad opustošenom zemljom, vide ogromni oblaci dima koji se naprosto preliva s ivice kontinenta, piše Miror.

Na svom nalogu na Twitteru NASA je objavila jednu fotografiju uz opis: "Požari snimljeni oko Sidneja u Australiji, dok je Međunarodna svemirska stanica orbitirala 269 milja iznad Tasmanijskog mora 3. januara 2020."

Nasini sateliti su često prvi koji otkriju požare u udaljenim regionima.

U poslednjih nekoliko nedelja požari bjesne po Australiji, a samo u Novom Južnom Velsu izgorjelo je 3,67 miliona hektara.

This is a 3D visualisation of the fires in #Australia. NOT A PHOTO. Think of this as prettier looking graph. This is made from data from NASA’s FIRMS (Satellite data regarding fires) between 05/12/19 – 05/01/20. These are all the areas which have been affected by bushfires. pic.twitter.com/rHagfHd9fr