Požari u Švedskoj, više od 360 vatrogasnih ekipa na terenu

STOKHOLM - Na desetine šumskih požara u Švedskoj ovog ljeta pokazali su još jednom uticaj klimatskih promjena, izjavio je danas u Stokholmu evropski komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stilijanides.

"Svjedoci smo nove realnosti" što se tiče klimatskih promijena, rekao je Stilijanides i dodao da Evropska unija mora kolektivno da izvuče pouke iz ovih tragedija i postane kolektivno bolje pripremljena i jača u reagovanju na brojne nesreće širom kontinenta, prenio je AP.

Stilijanides je naveo da je više od 360 vatrogasaca, sedam aviona, šest helikoptera i 67 vozila mobilisano preko Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu u protekle tri nedejlje, nazvavši to najvećom pojedinačnom operacijom tokom posljednjih 10 godina.

Švedsku je pogodilo na desetine šumskih požara, uglavnom u centralnom i zapadnim dijelovima zemlje, ali i na sjeveru.

Italian water bombers to help fight wildfires in Sweden https://t.co/NuswxFpvUF pic.twitter.com/QjzJM3C2HG