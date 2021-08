Požari u regionu najveći u posljednjoj deceniji

U zemljama Balkanskog regiona sezona požara traje već nedjeljama, a kombinacija ekstremnih vrućina i suše ove godine izazvala je najveće požare u posljednjih deset godina, pri čemu su najviše pogođene Grčka, Turska, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Prošle nedjelje u Grčkoj je zabilježeno više od 500 požara, evakuisano desetine sela i hiljade ljudi, a u međuvremenu sjever Turske su danas pogodile poplave, dok na jugoistoku zemlje gore najveći požari u istoriji Turske.

Prema podacima Evropskog informativnog sistema o šumskim požarima, u Grčkoj je za 10 dana spaljeno skoro 57.000 hektara.

Prosječno je u Grčkoj u periodu između 2008. i 2020. godišnje spaljeno 1.700 hektara, piše Gardijan.

More than 1,000 residents were evacuated by ferry from the village of Limni on Evia island in Greece after raging fires cut off all other means of escape. Latest: https://t.co/uH54MHUDfS pic.twitter.com/uLpMT6bEft