Poziv Putinu na svadbu austrijske ministarke uzburkao duhove

BEČ - Najavljeni dolazak predsjednika Rusije Vladimira Putina na svadbu šefice austrijske diplomatije Karin Knajsel naišao je na kritiku poslanika Zelenih u Evropskom parlamentu Mišela Rejmona i Ukrajine.

Rejmon je zatražio ostavku ministarke Knajsel, jer je pozvala Putina na svoju svadbu, ne uvažavajući objašnjenje da je svadba privatna stvar, i da će Putin na njoj biti privatno.

„Tiranin nije nikada ''privatan''“, poručio je on u izjavi agenciji APA.

Rekao je da austrijsku vladu u EU posmatraju kao „produženu ruku ruskog režima u Uniji“ i da ministarka pozivom šefu ruske države ugrožava reputaciju zemlje.

„Ministarka Knajsel snosi odgovornost za to i, kako bi izbjegla štetu po Austriju, treba smjesta da podnese ostavku. Ako to ne učini dobrovoljno, kancelar Sebastijan Kurc bi trebalo još danas da predloži njenu smjenu predsjedniku Austrije“, zatražio je on.

Rejmon je ukazao da je Knajsel ministarka spoljnih poslova zemlje koja aktuelno predsjedava EU, a da je Unija uvela sankcije Rusiji zbog „politike agresije“ Putina.

Ruskog predsjednika optužio je za podršku sirijskom „masovnom ubici“ Bašaru al Asadu, napad otrovom u Velikoj Britaniji i manipulaciju američkim izborima, kao i za "uticaj tokom referenduma o Bregxtu".

„Putin je najagresivniji spoljnopolitički protivnik EU. Zbog toga je potpuno neprihvatljivo da Knajsel Putina privatno zove na jednu feštu“, poručuje poslanik.

Kritika je došla i iz Ukrajine, gdje je predsjedavajući spoljnopolitičkog odbora parlamenta Hana Hopko na tviteru napisala da Austrija „od danas ne može biti više posrednik u Ukrajini“.

Ona je, u poruci na engleskom jeziku, istakla da se, zbog poziva Putinu na svadbu, iako se radi o privatnoj proslavi, ta zemlja ne može više smatrati neutralnom.

Na fejsbuku je dodala da je šefica austrijske diplomatije „zadala jasan šamar evropskim vrijednostima“.

Ministarstvo spoljnih poslova Austrije poručilo je da se radi o privatnom slavlju i ličnoj pojseti, na osnovu koje se ne mijenja spoljnopolitičko pozicioniranje Austrije.

Učešće Putina na svadbi Knajslove nema nikakvog uticaja na spoljnu politiku Austrije, ukazuje Ministarstvo.