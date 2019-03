Poznat identitet Srbina stradalog u padu aviona

ADIS ABEBA - Srpski državljanin Đorđe Vdović (54), jedan je od 157 poginulih ljudi u avionu kompanije "Etiopijen erlajns", koji se danas srušio neposredno po polIJetanju sa aerodroma u Adisa Abebi, nezvanično saznaje "Blic".

Vdovićeva sestra potvrdila je da se on nalazio u srušenom avionu. Srpski državljanin bio je zaposlen u Svjetskom programu za hranu pri Ujedinjenim nacijama. Vdović je pored srpskog pasoša uz sebe imao i službenu putnu ispravu UN.

Kako za “Blic” kaže Ljiljana Vdović, sestra muškarca za kojeg se sumnja da je nastradao u padu aviona, još uvijek nemaju informacije o tome da li je na kobnom letu on bio.

"Potvrđeno je da je bio jedan Srbin, ali nije potvrđeno njegovo ime. Nisu izdali imena. Još uvek ništa ne znamo. Postoji sumnja da je bio moj brat, ali o tome nemamo nikakve potvrde. Nadam se da nije on", rekla je kratko za “Blic” Ljiljana Vdović i dodala da je njen brat trebalo da otputuje za Najrobi na poslovni sastanak.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je danas da je među stradalima u avionskoj nesreći Etiopijan erlajnsa bio i jedan državljanin Srbije i izrazilo saučešće porodicama nastradalih.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća ministru inostranih poslova Etiopije Vorkneu Gebejehu:

"Sa velikom tugom i nevericom primili smo vest o teškoj avionskoj nesreći u Vašoj zemlji. Dozvolite mi da Vam u ime Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i u svoje lično ime prenesem izraze najiskrenijeg saučešća zbog gubitka nevinih života, medju kojima je i državljanin moje zemlje", naveo je Dačić u telegramu.

"Teško je naći reči utehe za ljude koji su izgubili svoje najmilije. Molim Vas da porodicama i prijateljima poginulih, kao i gradjanima Etiopije, prenesete iskreno saosećanje gradjana Srbije", navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

We are following reports that Ethiopian Airlines flight #ET302 to Nairobi has crashed after take off from Addis Ababa. Our coverage in the area is limited. We tracked the flight for about 3 minutes after take off.https://t.co/MtmnQk9sn4 pic.twitter.com/q7sCfmiCOd