Poznat identitet napadača u Engleskoj, o sebi govorio kao o mašini za ubijanje

Sinoć je u napadu u engleskom gradu Plimutu hicima iz vatrenog oružja ubijeno petero ljudi. Britanski mediji javljaju da je napadač Jake Davison, mladić u 20-im godinama.

Policija je javila da je napadač pronađen mrtav na licu mjesta te da je imao prostrjelnu ranu. Identitet napadača još uvijek nije službeno potvrđen.

Prijatelji bili zabrinuti za njegovo mentalno zdravlje

Iako je živio u Plimutu, na njegovoj Facebook stranici je bilo navedeno da je porijeklom iz američkog Feniksa.

Na društvenim mrežama je podržavao Donalda Trumpa, a dijelio je i brojne statuse o istraživanju svemira.

Navodno je radio za firmu Babcock International, koja je u aprilu najavila otkaze za hiljadu svojih radnika.

Brojni ljudi koji komentarišu njegov profil na društvenim mrežama, a koji tvrde da su ga poznavali, pišu da su bili zabrinuti za njegovo mentalno zdravlje, a spominje se i nedavna borba s tumorom u njegovoj porodici.

Incel opsjednut američkom kulturom oružja

The Sun piše da je Davison desničar koji je opsjednut američkom kulturom oružja.

Njegov Facebook prepun je američke propagande, poput slike orla ispred zastave i slike kipa koji prikazuje kolonijalnog poljoprivrednika koji drži mušketu.

Davison ima i stranicu na YouTubeu na kojoj progovara o svom propalom ljubavnom životu.

Prati Incel TV - internetsku grupu za podršku za ljudima u "nevoljnom celibatu", koju karakterišu mizoginija i teorije o nadmoći muškaraca.

U jednom videu Davison kaže: "Toliko sam propustio kao tinejdžer, nadam se da ću to moći nadoknaditi ... Ne zagovaram ovo, ali ako moram, možda bih čak pokušao koristiti drogu da to nadoknadim, možda seks na kokainu ili nešto slično, možda bi to moglo nadoknaditi to propušteno tinejdžersko iskustvo."

Prije samo dvije sedmice Davison je govorio o tome kako je teško "imati snagu volje" kad vas "život nikada nije nagradio". Na drugim videima se žalio da je djevac, a o sebi je govorio i kao o mašini za ubijanje.

Četiri osobe su preminule na licu mjesta, a jedna u bolnici

Pojavile su se informacije da su među žrtvama i roditelji napadača, ali ovo nije službeno potvrđeno. Imena i dob žrtava nisu objavljeni, ali lokalni zastupnik Luke Pollard rekao je da je jedna od ubijenih osoba dijete "mlađe od deset godina".

U nepotvrđenim izvještajima svjedoka navodi se da su među žrtvama bili muškarac pogođen u trbuh i starija žena.

Među ubijenima su navodno i dvije osobe koje su šetale pse.

Četiri osobe su preminule na licu mjesta, a jedna u bolnici, javlja BBC.

"Prvo se čulo vikanje, a zatim i pucnjevi"

Jedan je očevidac na društvenim mrežama napisao: "U mojoj ulici divlja tip s pravim pištoljem i već je upucao dvije osobe. Leže na tlu. Jedan je mrtav - krv posvuda. Tresem se kao list."

Druga osoba je objavila: "Tip je upucao članove svoje porodice, a zatim izašao na ulicu."

Svjedokinja Šeron, koja živi u blizini Bidik Drajva, rekla je za BBC: "Prvo se čulo vikanje, a zatim i pucnji - tri, možda četiri za početak."

"Napadač je nogom udario u vrata kuće i nasumično počeo pucati... Pobjegao je iz kuće i pucao dok je trčao i nastavio pucati na nekoliko ljudi u parku."

"Skrenuo sam iza ugla i naletio na čovjeka. Imao je pištolj"

Robert Pinkerton (54) rekao je za Plimut Lajv da je čuo glasan prasak. Skrenuo je iza ugla i naletio na čovjeka te je vidio pištolj.

Rekao je da je na vratima frizerskog salona vidio povrijeđenu ženu te muškarca koji joj pokušava pomoći.

Pinkerton je rekao da je muškarac prošao pored njega prema garažama te da je on ostao s povrijeđenom ženom.

Ovo je prvi "aktivni napad" u Velikoj Britaniji u 11 godina

Policija je potvrdila da su ubijene tri ženske i dvije muške osobe te da je napadač potom oduzeo sebi život. Navodi se da ovaj napad nije povezan sa terorizmom.

"Čekam potvrdu o broju žrtava, ali ovo se čini kao strašan dan za naš grad i našu zajednicu. Molim vas da mislite na porodicu i našu zajednicu i ne dijelite fotografije i snimke nijedne od žrtava", napisao je na Twitteru Luk Polard, parlamentarni zastupnik iz Plimuta.

Ovo je bio prvi "aktivni napad" viđen u Velikoj Britaniji u proteklih 11 godina otkad je vozač taksija Derik Bird usmrtio 12 ljudi u Cambriji u ljeto 2010.

