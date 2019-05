Poznat sastav prelazne vlade Austrije

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc odredio je ko će u prelaznoj vladi, do privremenih izbora, popuniti mjesta koja su ostala prazna nakon izlaska desnice (FPO) iz vlasti.

Bečki dnevnik "Kronen Zeitung" piše da će u prelaznoj vladi na mjestu ministra odbrane biti zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Austrije Johan Luif.

On je u periodu od 2014. do 2016. godine obavljao dužnost komandanta EUFOR-a u Sarajevu. Na tu poziciju došao je iz Kopnene vojske Austrije, a tokom karijere je, između ostalog, bio zamjenik komandanta Međunarodnih snaga na Kosovu (KFOR) od 2011. do 2012. godine.

Luif je nakon preuzimanja dužnosti komandanta EUFOR-a u Sarajevu izrazio zadovoljstvo prilikom da radi u BiH koju smatra zemljom s dugom tradicijom multikulturalnosti te prilikom što će moći dati doprinos pružanju podrške BiH "u nastojanjima da krene ka mirnoj i prosperitetnoj budućnosti kao članica EU."

Na poziciju ministra unutrašnjih poslova Austrije trebalo bi biti imenovan bivši predsjednik Višeg suda Austrije Ekart Rac, a na poziciju ministra socijale Valter Pultner, bivši šef sekcije u Socijalnom odjelu.

Austrijski mediji prenose da će prelazni ministar infrastrukture i saobraćaja biti 36-godišnja Valeri Hakl, nekadašnja šefica kontrole leta Austro Controla. Ukoliko Hakl ne preuzme dužnost na tu funkciju trebalo bi da bude izabran šef sektora za saobraćaj u Ministarstvu infrastrukture i saobraćaja Gerhard Girtlih.

