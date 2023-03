Poznat trenutni broj uhapšenih i povrijeđenih policajaca u Francuskoj

PARIZ - Ukupno 457 osoba je uhapšeno, a 441 pripadnik sigurnosnih snaga povrijeđen je juče tokom protesta širomm Francuske protiv penzione reforme francuskog predsjednika Emanuela Makrona, rekao je ministar unutrašnjih poslova, Žerald Darmanin.

Govoreći jutros za kanal "CNews", Darmanin je takođe rekao da su na ulicama Pariza zapaljene 903 vatre tokom daleko najnasilnijeg dana protesta od početka u januaru.

"Bilo je mnogo protesta, a neki od njih su postali nasilni, posebno u Parizu", dodao je Darmanin, rekavši da je bilans "teški", pohvalivši policiju što je zaštitila više od milion ljudi koji su marširali po Francuskoj.

Policija je upozorila da se očekuje da će se anarhističke grupe infiltrirati u pariški marš i da su viđeni mladići s kapuljačama i maskama za lice kako razbijaju prozore i pale nepokupljeno smeće u kasnijim fazama demonstracija.

JUST IN: Protests in France are NOT LETTING UP, videos from Paris emerge showing what looks like a war zone.. WHY IS THE MEDIA HIDING CIVIL UNREST? pic.twitter.com/OP64Km1UCT