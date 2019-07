Poznati glumac izboden nožem na bini, objavljen uznemirujući video

Glumac Simon Jam usred bijela dana izboden je nožem u stomak na pozornici tokom medijskog događaja u kineskom Guangdžou.

Napadač je ubrzo uhvaćen na mjestu događaja.

Na društvenim mrežama pojavili su se uznemirujući snimci na kojima se vidi kako glumac tetura i drži se za stomak dok se na pozornici pojavljuje obezbjeđenje.

Menadžer glumca koji je debitovao u Holivudu ulogom negativca Čena Loa u filmu "Tomb Raider 2: Kolijevka života" iz 2003. godine za medije je izjavio da je glumac zadobio rane u predjelu stomaka te posjekotinu desne ruke, ali i da je van životne opasnosti.

Motiv napada još uvijek se ne zna.

Jam je veteran hongkonškog glumišta. Među najpoznatijim ulogama mu je ona u kojoj se suprotstavio Anđelini Đoli.

