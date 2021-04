Poznati grčki novinar ubijen u sačekuši

ATINA - Prema preliminarnim izvještajima, on je dok se vraćao kući pogođen najmanje šest puta u napadu koji ima sve elemente planirane zasjede, a koji se dogodio nešto poslije 14 sati po lokalnom vremenu, prenio je Katimerini.

Karaivaz, iskusni i poznati novinar koji je izvještavao o kriminalu, vraćao se s posla nakon emisije na televiziji Star, kada su ga ubice zaskočile, koristeći prigušivače.

Pronađen je mrtav pored svog automobila parkiranog blizu parka u blizini njegovog doma. Policija je pokrenula potjeru za ubicama, za koje se vjeruje da su bili na motoru.

Ubistvo je izazvalo šok u Grčkoj, posebno među novinarima, a mnogi smatraju da je Karaivazovo istraživanje o kriminalacima imalo veze sa ubistvom, prenio je Grik reporter.

Greek media report that journalist Georgios Karaivaz was gunned down on outside his residence in Alimos, a coastal suburb of Athens, an hour ago. https://t.co/YCiOjPXOIc