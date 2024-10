Poznati radio voditelj umro u 57. godini, imao rak (FOTO)

Poznati radio voditelj Rob Dempsi preminuo je u 57. godini, samo sedmicu dana nakon što je obavijestio svoje slušaoce da mu je dijagnostikovan karcinom bešike u trećem stadijumu.

Dempsi je bio menadžer radio stanice i voditelj emisije "Rob and Lizz in the Morning Show", koja se emitovala iz Greenville-a, u Južnoj Karolini. Na toj stanici radio je 24 godine.

Dempsi je primljen u bolnicu zbog hitne operacije kada je došlo do srčanog zastoja, a umro je u srijedu zbog "komplikacija povezanih sa karcinomom bešike u trećem stepenu", prenosi Dejli mejl.

Dempsijeva supruga Ejmi je saopštila da je preminuo od krvnog ugruška u plućima koji je otišao do srca. Kako je istakla, prethodnih mjeseci se osjećao dobro, bio je na dijeti i izgubio je oko 60 kilograma.

Ali, u septembru je primijetio neobične simptome prije nego što mu je postavljena dijagnoza. Uprkos teškoj dijagnozi, Dempsi je ranije objavio poruku u kojoj je rekao da je optimističan u vezi s budućnošću.

"Veliko hvala svima koji su se molili za mene. Vidio sam izvještaj danas. Imam karcinom bešike i izgleda da je agresivan... Ali, danas izvještaji brzo dolaze na My Chart. Tako da, ovo je ono što čitam", napisao je on, prenosi b92.

"Na sreću, danas sam u miru znajući da Bog ima kontrolu. Dani koji dolaze biće teški i to je u redu. Odlučan sam da budem tata koji će biti tu za svoju djecu. Želim da postanem djed koji će ih gledati kako odrastaju, završavaju školu i vjenčavaju se. Želim da ostarim sa svojom suprugom koja je bila oslonac kroz sve ovo. Dugo sam gledao nekoliko videa o ljudima koji su preživjeli ovo i čak su dobili nove bešike! Izgleda da je nada. Hvala što se molite!", završio je Dempsi svoju objavu.

Popular radio host Rob Dempsey dies one week after shock announcement left listeners in tears https://t.co/KB4lgOEkMY pic.twitter.com/4BNd0yIMvk — Daily Mail US (@DailyMail) October 27, 2024

Saradnici su mu odali počast kao nekome ko je "bio ne samo šef, već i lider i ohrabritelј".

"Uvijek nas je nasmijavao. Njegovi otisci su svuda po ovom mjestu. Imao je ogroman uticaj na zajednicu i Greenville. Izgubili smo ga, ali nebo je dobilo nevjerovatnu osobu. Sada slavi sa Isusom", rekli su neki od njih.

Na društvenim mrežama prikazana je velika podrška od njegovih slušaoca. Jedna poruka glasi:

"Rob je sada stao pred prisustvo Boga i čuo riječi: 'Dobro učinjenje, dobri i vijerni slugo'.

"Rob je bio jedan od najpodsticajnijih ljudi koje sam ikada poznavao. Molim se za njegovu porodicu", dodao je drugi korisnik.

"Veoma je tužno čuti za smrt Roba Dempsija danas. Hvala ti što si služio mnogima od nas svojim božanskim darovima i učenjem u Hristu!", napisao je treći.

Dempsi je radio u radio industriji više od 35 godina, prelazeći iz produkcije i postajući volonterski DJ u Tampi, blizu svog rodnog St. Peterburga na Floridi, prije nego što je postao operativni i programski direktor hrišćanske muzičke stanice HIS Radio širom Sjeverne i Južne Karoline i Džordžije.

Dempsi je za sobom ostavio suprugu sa kojom je bio u braku 33 godine i četvoro djece.

