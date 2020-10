Poznati termini razgovora o Nagorno Karabahu

PARIZ - Zemlje kopredsjedavajuće OEBS Minsk grupom Francuska, Rusija i SAD održaće pregovore o Nagorno-Karabahu 8. oktobra u Ženevi i 12. oktobra u Moskvi, najavio je danas francuski ministar Evrope i spoljnih poslova Žan Iv le Drian.

Ministar nije otkrio na kom nivou će se odvijati pregovori, prenosi TASS.

"Za sada nismo postigli rezultate. Pregovori traju već 11 dana. Jedna runda održaće se sutra u Ženevi, druga će se održati u ponedjeljak u Moskvi", rekao je Le Drian.

On je izrazio nadu da će to dovesti do direktnih pregovora između zaraćenih strana.

Pregovori o mirovnom rješenju o Nagorno-Karabahu vode se u okviru OEBS-ove Minsk grupe, kojom Francuska, Rusija i SAD, od 1992. Lideri tri kopredsjedavajuće države 1. oktobra usvojili su saopštenje o Nagorno-Karabahu. Lideri su osudili eskalaciju nasilja i pozvali na trenutni prekid vatre.