Poznato kad Tramp izlazi pred sud

Savezni sudija odredio je ponedjeljak 4. mart 2024. kao datum početka kaznenog suđenja bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu zbog optužbi da je pokušao poništiti svoj poraz na izborima 2020. u neuspješnom pokušaju da se zadrži na vlasti.

Sudija Tanja Čutkan tek treba odrediti datum početka suđenja u slučaju u kojem je Tramp optužen za pokušaj promjene izbornih rezultata 2020., jednom od četiri predmeta protiv bivšeg predsjednika.

Posebni tužilac Džek Smit je predložio da suđenje krene 2. januara 2024., jedanaest mjeseci prije izbora. Trampovi advokati su zatražili od Čutkan da odgodi suđenje do aprila 2026. godine,

Čutkan je rekla da nijedan od tih datuma nije prihvatljiv.

NEW: U.S. District Judge Tanya Chutkan has set the trial date for Donald Trump's election interference case for March 4, 2024.