Poznato kada počinju pregovori Rusije i Ukrajine

MINSK - Ukrajinska delegacija još nije stigla ne pregovore sa Rusijom u Bjelorusiju, a ruska delegacija čeka, izjavio je šef delegacije i pomoćnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski.

Medinski je rekao da će pregovori početi u 12 časova po moskovskom, odnosno u 10 časova po 10 po srednjeevropskom vremenu.

On je ranije rekao da se dolazak ukrajinske delegacije na pregovore sa Ruskom Federacijom očekuje u roku od sat i po do dva.

"Dobili smo informacije da će stići u roku od sat i po do dva. Spremni smo za pregovore odmah po njihovom dolasku", rekao je on, prenosi TAS S.

Medinski je naglasio da ruska strana "strpljivo i mirno" čeka ukrajinsku delegaciju.

"U Bjelorusiji smo 24 sata. Od juče uveče smo na mjestu dogovorenom sa Ukrajinom. Nažalost, dolazak ukrajinske delegacije je nekoliko puta odlagan zbog teške logistike", rekao je on.

Ruska delegacija spremna je da počne pregovore sa ukrajinskom čim njeni predstavnici stignu na mjesto sastanka, rekao je šef ruske delegacije.

"Sale za sastanke su spremne. Mi smo na mjestu i bićemo spremni da odmah započnemo dijalog", rekao je on.

Medinski je rekao da će ukrajinska delegacija na razgovorima biti zastupljena na prilično visokom nivou, ali Ruska Federacija nije ovlašćena da otkriva sastav ukrajinske delegacije na razgovorima.

"Dosta visok nivo", rekao je on odgovarajući na pitanje da li Moskva ima razumijevanja u vezi sa sastavom ukrajinske delegacije.

Medinski je rekao da je stav Rusije formiran odgovarajući na pitanje da prokomentariše informaciju da ruska strana ima dokumenta spremna za potpisivanje.

"Ruska delegacija je spremna da pregovara sa ukrajinskom stranom onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje sporazuma", rekao je Medinski.

Medinski je rekao da je ukrajinska strana više puta odlagala vrijeme sastanka tokom noći.

"Nismo spavali, čekali smo početak pregovora", rekao je on.

U nedjelju je izvor TASS-a rekao da će pregovori ruske i ukrajinske delegacije početi u ponedjeljak ujutro. Medinski je ranije rekao da je u nedjelju postignut dogovor sa ukrajinskom stranom da se pregovori održe u Gomeljskoj oblasti Bjelorusije.

Na Twitter nalogu Ministarstva inostranih poslova Bjelorusije objavljena je fotografija prostorije u kojoj će se navodno održati pregovori Rusije i Ukrajine.

Ostala dešavanja u Ukrajini možete pratiti OVDJE.

In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg