Pranje auta ili zalivanje bašte moglo bi donijeti kaznu do 100 maraka

BARSELONA - ​Nakon višemjesečnih upozorenja očekuje se da će vlasti u Kataloniji uskoro proglasiti vanredno stanje zbog suše. Značiće to ekstremnija ograničenja korištenja vode za šest miliona ljudi u Barseloni i 201 okolnoj opštini na sjeveroistoku Španije. ​Pranje automobila ili zalivanje bašte moglo bi dovesti do kazne do 50 evra (oko 100 KM). Ako bi građanin Barse počinio ozbiljan "prekršaj s vodom", mogao bi biti kažnjen do 3000 evra (blizu 6000 maraka).

Katalonske vlasti proglasile su "predvanredno stanje" u novembru prošle godine, piše "Euronews".

"Naše rezerve su ispod 16 odsto. Situacija je kritična u Barseloni i oko Đirone, stoga moramo preduzeti snažnije mjere", rekla je zvaničnica katalonske vlade Laura Vilagra.

Nedostatak kiše u regiji koji traje gotovo 40 mjeseci pogoršao je situaciju.

Plan koji su izradile vlasti podijeljen je u tri faze, a variraće zavisno o trajanju suše.

U prvoj fazi potrošnja vode biće ograničena na 200 litara po osobi dnevno; u drugoj fazi pašće na 180 litara, a u najtežoj fazi do 160 litara. Prema posljednjim podacima Nacionalnog instituta za statistiku, Španci u prosjeku troše 133 litre vode dnevno.

Vlasti takođe planiraju smanjiti pritisak vode. Međutim grad Barselona ne očekuje da će ova mjera biti primijenjena u domaćinstvima do jula u najgorem slučaju.

Mogle bi se nametnuti novčane kazne lokalnim vijećima kako bi ih se prisililo da pomnije prate potrošnju vode.

Samo ove sedmice, dok je cijeli grad Esponela u Đironi pokušavao sačuvati svaku kap vode, pokazalo se da jedan od njegovih građana troši pet miliona litara vode godišnje.

Katalonska agencija za vodu poslala je gradu upozorenje da premašuje potrošnju vode po stanovniku. Gradsko vijeće zatim je zatražilo od agencije da im pošalje popis stanovnika koji su najviše koristili vodu.

Prema izjavama vlasti za lokalne medije, taj se građanin sada suočava s kaznom od 3000 evra, a razmatraju i mogućnost prekidanja njegove veze s mrežom.

Područje zahvaćeno vanrednim mjerama suše proteže se od sjeverne Katalonije do francuske granice.

Poljoprivreda i industrija takođe će se suočiti s rezovima. Regionalna deklaracija o vanrednom stanju ima cilj smanjiti količinu vode za navodnjavanje usjeva za 80 odsto, za stoku za 50 odsto i za industriju za 25 odsto.

Stručnjaci kažu da klimatske promjene uzrokuju sušu, pri čemu se očekuje da će se cijela mediteranska regija, u nadolazećim godinama zagrijavati brže od mnogih drugih dijelova svijeta.

"Suše su prirodne u mediteranskom klimatskom obrascu. Ono što je vrlo dramatično su projekcije klimatskih promjena. Ono što vidimo je povećanje intenziteta i učestalosti suša", kaže Anelies Brekman, stručnjak za upravljanje vodama u Barseloni.

Brokmanova je primijetila važnu razliku između izuzetno intenzivnog sušnog perioda koje sada proživljava sjeveroistočna Španija i posljednje ozbiljne suše u Kataloniji 2008. godine, kada su brodovi korišteni za prevoz vode u Barselonu.

"U 2008. godini kiša je ipak povremeno pala, pa smo imali male trenutke u kojima je cijela priroda mogla predahnuti. Ovaj put je puno, puno gore", rekla je Brokmanova.

Katalonija je do sada uspjela izbjeći drakonska ograničenja uglavnom zahvaljujući sistemima za desalinizaciju i recikliranje vode, a oni sada čine 55 odsto ukupne potrošnje vode u regiji. Španske vlasti troše milione evra na proširenje ili izgradnju novih postrojenja za desalinizaciju duž obalnih područja koja najviše pate od suše.

Međutim i Katalonija i južna španska regija Andaluzija spremaju se ovog ljeta uvoziti vodu brodom ako to bude potrebno, što je skupa opcija, za koju zvaničnici priznaju i da bi imala ograničen učinak, prenosi "Tportal".

