Prava istina o čovjeku koji je oteo palicu policiji pa ih pretukao

Na ulicama Amerike vodi se pravi rat. Već danima građani protestuju zbog upucavanja Afroamerikanca Džejkoba Blejka koji je izrešetan sa sedam hitaca naočigled svoje djece.

I dok širom zemlje bjesne protesti, koji se nerijetko završe lomljenjem izloga i krađom, na društvenim mrežama se šeruju snimci nasilja ali i "herojstva građana".

Oteo palicu od policije, pretukao ih pa im ukrao službeni auto

Posljednji u nizu je snimak muškarca koji je bukvalno ostao bez gaća pokušavajući da izbjegne hapšenje. Na snimku se vidi kako leži na zemlji dok policajac i njegova koleginica pokušavaju da ga savladaju.

Međutim, u jednom trenutku on uspijeva da zgrabi pendrek i kreće da bije policajce, a onda je uspio i da im otme vozilo i pobjegne.

I dok su mnogi tvrdili da je snimak nastao u jeku najnovijih protesta koji potresaju SAD, ispostavilo se da to nije tako.

Istina je da je ovaj snimak nastao prije nekoliko mjeseci i da je u pitanju bahati vozač koji se suprotstavio policiji nakon što ga je zaustavila.

Snimak je podijelio jedan građanin kako bi dokazao da američka policija ne primjenjuje silu samo na Afroamerikancima, ali su mnogi shvatili da je snimak nastao nedavno i krenuli da ga ponovo šeruju veličajući ovog golišavog muškarca kao heroja na protestima zbog ranjavanja Džejkoba Blejka, prenio je "Telegraf.rs".

White man Jerry resists arrest, takes cops baton, beats cops, and steals the police car. The cops neither used mace, a taser, nor unholstered their guns. Yet, they shoot/kill unarmed Black men because they “feel threatened.”#JacobBlake#Kenosha pic.twitter.com/SpViG6DIYz