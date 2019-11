Pred kamerama utrčao na binu i izbo glumce

Tokom pozorišne predstave u Rijadu povrijeđene su četiri osobe kada je anonimni muškarac izašao na binu i nožem napao glumce.

Tamošnji mediji prenose da su u predstavi učestvovale žene, te da je to motiv napada.

Riječ je o članovima požorišne grupe iz holandskog grada Haga, prenosi "Telegraf.rs".

Nije poznato u kakvom su zdravstvenom stanju povrijeđeni glumci, kao ni šta se dogodilo sa napadačem.

JUST IN: Attacker stabs at least 4 during live performance in Riyadh, Saudi Arabia; local media reports the Arab national was motivated because women were performing pic.twitter.com/fig732dMTx