Predgrađe Sijetla pogodio tornado, oštetio kuće

VAŠINGTON - Predgrađe Sijetla, u saveznoj američkoj državi Vašington na sjeverozapadu zemlje, pogodio je tornado koji je uništio kuće i rušio drveće, saopštile su vlasti u tom gradu.

Tornado je pogodio oblast južno od grada Port Orčard u utorak oko dva sata poslije ponoći, saopštila je meteorološka služba u Sijetlu putem Twittera, prenosi AP.

Izvještaja o povrijeđenima nije bilo, navodi agencija.

"Jako je padala kiša i prije nego što sam shvatila, sve je letjelo naokolo. Zadnji i bočni prozori našeg automobila su popucali.... Mislila sam da ću umrijeti", kazala je za TV Komo Emili Silverman koja je sa suprugom krenula do prodavnice.

Video of the #PortOrchard tornado from my Father in Law Floyd Parkins #wawx #Tornado pic.twitter.com/ZUP9XioNXK

Njen dvogodišnji sin nalazio se na zadnjem sjedištu automobila.

"Toliko sam srećna što je on dobro, jer je cijeli zadnji prozor odjednom pukao. Bilo je prosto ludački. Nikad u životu nisam tako nešto vidjela", kazala je ona.

Crazy scene in #PortOrchard where a tornado touched down this afternoon. Witnesses tell #KOMONews people have been injured, homes trashed, trees toppled. pic.twitter.com/WfHDbWBseF