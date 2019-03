Predivna poruka Engleza nakon napada u Krajstčerču: Vi se molite, ja čuvam stražu

Nakon nekoliko vrlo tužnih dana poslije tragičnog napada u Novom Zelandu u kojem je život izgubilo najmanje 50 ljudi, potez jednog čovjeka koji stoji ispred lokalne džamije i "drži stražu dok njegovi prijatelji mole" mnogima je vratio vjeru u ljude.

Endrju Grejyston iz Levenšulma, u britanskom okrugu Grejter Mančester, stajao je ispred džamije u petak nakon što je čuo za napad u Krajstčerču i držao rukom ispisan znak na kojem je pisalo:

"Vi ste moji prijatelji. Držaću stražu dok molite".

Ljude koji su dolazili pozdravljao je sa "selam", a za "The Guardian" otkrio je razlog svog čina.

"Pomislio sam kako bi se kao musliman danas osjećao da idem na molitvu? Osjećao bih mješavinu neprijateljstva pa čak i straha", rekao je on prenosi "Radiosarajevo.ba".

Be more like @AndrewGraystone pic.twitter.com/Y0yWcqPZOX