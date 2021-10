Predsjednik Austrije pozdravio ostavku Kurca

BEČ - Austrijski predsjednik Aleksandar Van der Belen pozdravio je danas ostavku kancelara Sebastijana Kurca i zatražio da se političari potrude da ponovo steknu povejernje glasača nakon višednevne drame i pada vlade.

Van der Belen je rekao da će sutra Aleksandar Šalenberg sutra pred njim položiti zakletvu kao novi kancelar. On trenutno obavlja funkciju ministra spoljnih poslova.

Kurc (35) je juče objavio da se povlači sa funkcije radi smirivanja političke krize koja je nastala nakon objave tužilaštva da je kancelar pod istragom zbog sumnje da je dao mito i zloupotrijebio položaj.

Van der Belen, koji zbog svoje pozicije ima važnu ulogu u rješavanju politike krize, rekao je da je Kurc "dao važan doprinos zaštiti integriteta naših institucija".

"U posljednjih nekoliko dana, povjerenje građana u politiku ponovo je poljuljano, veoma uzdrmano. Sada je na onima koji snose političku odgovornost da u narednim mjesecima obnove povjerenje", rekao je Van der Belen.

On je dodao da "same riječi nisu dovoljne" i da se to može postići "radom i sa još više rada".