Predsjednik Brazila imenovao sina za ambasadora u SAD

BRAZILIJA - Predsjednik Brazila Žair Bolsonaro izjavio je danas da nominacija njegovog sina Eduarda za ambasadora u SAD ne predstavlja nepotizam.

"Pojedini smatraju da je to nepotizam, ali o tome odlučuje Vrhovni sud. To nije nepotimizam, nikad to ne bih učinio", rekao je Bolsonaro.

Preliminarni rezultati interne pravne studije, koju je uradila kancelarija brazilskog predsjednika, pokazali su da imenovanja višerangiranih službenika, poput ambasadora, ne predstavljaju nepotizam.

Juče je Bolsonaro potvrdio da razmatra mogućnost da nominuje sina, koji je savezni kongresmen, za funkciju ambasadora. Eduardo Bolsonaro je izjavio da će prihvatiti funkciju, ako mu bude ponuđena.

Vrhovni sud Brazila zabranio je nepotizam 2008. godine. Međutim, panel Vrhovnog suda donio je odluku prošle godine da se ova regulativa ne primjenjuje na politička imenovanja.