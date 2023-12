Predsjednik Češke: Ne očekujemo veliki napredak Ukrajine naredne godine

PRAG - Predsjednik Češke, Petr Pavel, upozorio je da će sljedeća godina donijeti pomak u Ukrajini, ali ne baš kakav bi Češka očekivala.

"Taj pomak prema dosadašnjim indicijama neće baš biti najbolji kakav bismo zamišljali. Iskrsnuće nova situacija koju ćemo morati da rješavamo. Imaćemo nekoliko važnih izbora kod onih aktera koji su odlučujući za razvoj situacije", kazao je predsjednik Pavel u podkastu u kojem je bio gost.

Češki predsjednik, general u penziji i nekadašnji šef Vojnog komiteta NATO, kazao je da će se očekivanja od izbora u Americi prenijeti i na ratište u Ukrajini.

"Predsjednik Rusije, Putin rekao je jasno da nema govora o mirovnim pregovorima sve dok ne bude jasan ishod predsjedničkih izbora u SAD. Time je jasno stavio do znanja da su samo SAD partner za moguće pregovore, niko drugi. Čak ni bilo koja od velikih evropskih zemalja", rekao je Pavel.

Predsjednik Pavel ocijenio je da je to signal da Putin istrajava u svom viđenju svijeta gdje razvoj događaja odredjuju moćnici a svi ostali moraju da se prilagode.

"Minimalno sa strane Vladimira Putina je tu očekivanje da bi u slučaju uspjeha Donalda Trampa uspio sa njim da se dogovori bez obzira šta o tome misli Ukrajina ili ostatak Evrope i da bi se pojavio neki kompromis koji bi Rusiji vratio status ključnog igrača. To naravno za nas nije uopšte povoljna situacija", kazao je češki predsednik.

Petr Pavel upozorio je da se ne nazire ni zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku gdje, kako je naglasio, Izrael ima drugačiju predstavu o rješenju za pojas Gaze čak i od svog najvećeg pomagača, SAD.

"Ako budu u porastu antiizraelska raspoloženja, ako bude u porastu ekstremizam u nekim arapskim zemljama, može se očekivati porast terorizma. A on, kako smo imali mogućnost da vidimo u Evropi u prošlosti, tiče se u suštini svih nas", rekao je Pavel.

Predsjednik Pavel podsjetio je i na to kako brzo i za druge neočekivano mogu da se pojave sukobi i to na primjeru bivše Jugoslaviji, gdje je služio u misiji UNPROFOR i da mu je to neposredno iskustvo pomjerilo ljestvicu vrijednosti i naučilo da sagledava šta bi moglo da se desi ako ne štitimo ono što imamo sada.

"Mislili smo kakav raj i obećana zemlja je za mnoge Čehe i Slovake bila Jugoslavija. A šta se poslije tamo desilo? Kako se strašno brzo preokrenulo i do danas vidimo da su neki dijelovi Jugoslavije i dalje bure baruta gdje nisu uspjele da se riješe te tenzije i stare nepravde", kazao je češki predsjednik Petr Pavel, prenosi "b92".

