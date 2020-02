Predsjednik Ekvadora: Žene za uznemiravanje optužuju samo ružne ljude

Predsjednik Ekvadora Lenjin Moreno (66) izazvao je kontroverzu prošle nedjelje, kada je rekao da žene prijavljuju uznemiravanje koje dolazi samo "od ružnih osoba".

Moreno je tokom susreta sa investitorima 31. januara rekao da su muškarci "stalno izloženi opasnosti da budu optuženi za uznemiravanje", piše "CNN".

"Vidio sam da žene često govore o uznemiravanju i dobro je što to rade. Ali ponekad ciljaju samo one koji su ružni. Ako je osoba atraktivna, na osnovu kanona društva, žene to nužno ne smatraju uznemiravanjem", dodao je Moreno i dobio aplauze od strane publike, u kojoj je bilo najviše muškaraca.

Poslije nekoliko dana uslijedilo je njegovo izvinjenje na društvenim mrežama, a Moreno je rekao da mu je žao zbog načina na koji je njegov komentar interpretiran.

"U mom komentaru o uznemiravanju nisam htio da minimalizujem tako ozbiljan problem kao što su nasilje ili zlostavljanje. Izvinjavam se ako je tako zvučalo. Protiv sam nasilja nad ženama u bilo kojem obliku", napisao je predsjednik Ekvadora.

Međutim, njegova izjava je već postala viralna i izazvala lavinu negativnih komentara.

Reagovao je i savjet za zaštitu prava, koji je osudio Morenov komentar kao "šalu" o seksualnom uznemiravanju.

U istraživanju u kojem je učestvovalo više od 20.000 domaćinstava prošle godine, Nacionalni institut za statistiku i popis Ekvadora utvrdio je da je više od 32 odsto žena reklo da su žrtve nekog oblika seksualnog nasilja, prenosi "Telegraf.rs".