Predsjednik "Ludak" s motorkom u rukama bi mogao biti problem za EU

BUENOS AIRES - ​Sada bivši, a možda i budući predsjednik Amerike, Donald Tramp bio je jedan od prvih koji su čestitali Havijeru Mileiju nakon pobjede protiv Serhija Mase u drugom krugu predsjedničkih izbora u Argentini. Milei koji nadimak "El Loco" (srp. "Ludak") i koji je u izbornoj kampanji vitlao motornom testerom, mogao bi da postane ozbiljan problem raznim moćnicima, pa i Evropskoj uniji.

Ipak, 53-godišnji samoproglašeni "anarho-kapitalista" ne želi se zadovoljiti jednim preokretom kako bi najavio "kraj propadanja Argentine" i zemlju ponovo učinio "svjetskom silom" s "modelom slobode". "Ludak", kako je bio njegov nadimak u mladosti, stiže s motornom testerom koju je u predizbornoj kampanji dugo koristio kao simbol pomoći zemlji koja je ekonomski propala s inflacijom od više od 140 odsto i 44 milijarde dolara duga Međunarodnom monetarnom fondu, želeći je oživjeti neoliberalnoj šok-terapiji, piše "Deutsche Welle".

Milei želi uvesti američki dolar kao sredstvo plaćanja umjesto argentinskog peza, koji je opisao kao "iz*et političke klase". On želi ukinuti centralnu banku, a državu, u njegovim očima "zločinačku organizaciju", želi svesti na minimum sa samo osam ministarstava umjesto 18 i radikalno srezati javnu potrošnju.

Politički autsajder, kojeg gotovo niko u Argentini nije poznavao do prije dvije godine, pogodio je žicu u 35 miliona birača s pravom glasa i pobijedio u 23 od 26 pokrajina protiv sadašnjeg ministra privrede Serhija Mase. Bila je to više nego uvjerljiva pobjeda. To što je u TV duelu prije izbora bio beznadežno inferioran u odnosu na Masu više nije bilo važno, naprotiv. To je možda čak i podstaklo mnoge njegove birače.

A chainsaw-wielding libertarian and economist Javier Milei, a cable news fixture who was elected to the Argentine Congress riding a wave of anti-socialist sentiment in 2021, was elected the nation’s president on Sunday. pic.twitter.com/Jq21GZyTx8