Predsjednik Ukrajine potpisao amandman o ulasku u EU i NATO

Petro Porošenko, predsjednik Ukrajine, potpisao je danas ustavni amandman, kojim obavezuje svoju državu na ulazak u NATO i Evropsku uniju, prenose agencije.

On je u svom obraćanju u parlamentu izjavio da vidi osiguravanje članstva Ukrajine u EU i NATO kao "stratešku misiju", prenose agencije.

Porošenko, koji se kandidirao za drugi mandat na predsjedničkim izborima, dodao je da ima za cilj da preda zvanični zahtjev za članstvo u EU do 2023. godine, ali i da je svjestan da Ukrajina mora "prijeći dug put" da bi ispunila kriterij obje institucije.

Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk obratio se vladi Ukrajine, rekavšši da "nema Evrope bez Ukrajine", kao i da EU neće nikada priznati pripajanje Krima Rusiji te da će nastaviti sa sankcijama Moskvi.

There can be no just Europe without an independent Ukraine. There can be no safe Europe without a safe Ukraine. To put it simply: there can be no Europe without Ukraine!