Predsjednik parlamenta Novog Zelanda hranio bebu jednog poslanika

VELINGTON - Predsjednik Zastupničkog doma Novog Zelanda Trevor Malard za vrijeme parlamentarne rasprave hranio je bebu jednog od poslanika u tom zakonodavnom tijelu.

Malard je na Twitteru objavio fotografiju sebe kako hrani dječaka poslanika Tamatija Kofeja dok vodi sjednicu. Laburistički poslanik Tamati Kofej objavio je rođenje svog sina u julu. Dijete je rođeno posredstvom surogat majke, a biološki otac dječaka je Kofejov partner Tim Smit.

Kofej je u srijedu prvi put prisustvovao sjednici nakon povratka sa očinskog dopusta, a sa sobom je poveo i svog dječaka. Predsjednik tog zakonodavnog tijela Malard, ujedno otac troje djece, preuzeo je ulogu dadilje, ali je istovremeno i predsjedavao sjednicom.

Sliku je na Twitteru podijelio i poslanik Zelenih Garet Hjudžs koji je napisao da je "divno imati bebu u Zastupničkom domu".

Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES