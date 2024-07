Predsjednik sebi smanjio platu za 40 odsto

MONROVIJA - Predsjednik Liberije Džozef Boakai saopštio je da će smanjiti svoju platu za 40 odsto da bi pokazao solidarnost sa običnim građanima.

Iz njegove kancelarije saopšteno je da se predsjednik nada da će ovo postaviti presedan za "odgovornu upravu".

Plate u državnoj upravi našle su se pod lupom jer se Liberijci žale na rastuće troškove života. Otprilike svaki peti stanovnik živi sa manje od dva dolara dnevno u toj zapadnoafričkoj državi.

Boakai je u februaru otkrio da je njegova godišnja plata 13.400 dolara, a nakon ovog umanjenja godišnje će primati 8.000 dolara, prenio je Bi-Bi-Si.

Boakaijev potez podsjeća na ono što je uradio njegov prethodnik DŽordža Vea, koji je smanjio svoju platu za 25 odsto.

Dio liberijske javnosti pozdravio je odluku Boakaija, ali se drugi pitaju da li je to zaista žrtva s obzirom na to da on ima beneficije kao što su dnevnice i zdravstveno osiguranje.

Budžet predsjedničke kancelarije ove godine iznosi blizu tri miliona dolara.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.