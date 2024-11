Predsjednik vladajuće partije zaspao u parlamentu, pa izabran za premijera (VIDEO)

Šigeru Išiba, predsjednik vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP) Japana, zadrijemao je u parlamentu u trenucima kada je bio ponovo izabran za premijera.

Na video snimku se vidi kako japanski premijer nakratko zatvara oči i "bori se sa snom" tokom zasjedanja Predstavničkog doma dok su se glasovi brojali.

Kasnije u ponedeljak, glavni portparol vlade obratio se novinarima na konferenciji za štampu, odgovarajući na pitanja o zdravstvenom stanju premijera.

"Premijer je bio izuzetno zauzet, radeći do kasno u noć, a takođe trenutno pije lijekove protiv prehlade", rekao je Jošimasa Hajaši, glavni sekretar kabineta.

Dodao je da, osim prehlade, "premijer nema drugih zdravstvenih problema", piše Independent, prenosi Euronews.

Pojedini članovi opozicije, kritikovali su ponašanje Šigerua i istakli da to ukazuje na nedovoljnu prisutnost i posvećenost.

