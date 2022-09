Predstavljen monogram kralja Čarlsa Trećeg

Monogram kralja Čarlsa Trećeg, koji će se koristiti u institucijama, na državnim dokumentima, ali i i poštanskim sandučićima je predstavljen.

Izgled monograma odabrao je lično kralj, iz niza ponuda dizajnera Koledž za oružje. Monogram kombinuje početno slovo kraljevog imena - "C" i slovo "R" koje je početno slovo riječi "rex", što na latinskom znači - vladar, uz dodatak rimskog broja III, navodi RTS.

Podsjećamo, kraljica Elizabeta Druga preminula je 8. septembra u 97. godini u svojoj ljetnjoj rezidenciji u Balmoralu. U trenutku kada je kraljica umrla, tron je naslijedio princ Čarls.

Osim novog monograma, koji će zamijeniti onaj kraljice Elizabete Druge, predstoje i druge „vizuelne" promjene koje će obilježiti novu vladavinu kralja Čarlsa.

Iz Banke Engleske naveli su da se očekuje da će nove novčanice na kojima će biti lik kralja Čarlsa Trećeg „ući u opticaj do sredine 2024. godine", a da će slika koja će se koristiti na njima biti objavljena prije kraja ove godine.

Najavljene su i nove kovanice, ali nije precizirano kada. Aktuelne papirne novčanice i kovanice će i dalje važiti.

Novčanice i kovanice Čarlsa i Elizabete će se koristiti paralelno, neko vrijeme. Osim toga, Kraljevska pošta saopštava da će nove markice sa likom kralja Čarlsa „ući u opticaj kada se potroše trenutne zalihe markica".

Ipak, set od četiri memorijalne marke biće pušten u prodaju u novembru, na kojima će biti prikazani portreti kraljice Elizabete Druge snimljeni u različitim fazama njene vladavine.

Početak primjene novog monograma kralja Čarlsa počinje uoči završetka perioda kraljevske žalosti.

Njegovo prvo korišćenje biće u Bakingemskoj palati već danas, u procesu ispisivanja pisama. Postoji posebna verzija monograma za Škotsku, koja sadrži škotsku krunu.

Inače, još uvijek postoje poštanski sandučići koji su u upotrebi iz vremena vladavine kraljice Viktorije, Edvarda Osmog, Džordža Petog i Džordža Šestog, a originalni monogrami ostaju sve dok sandučići ne budu zamijenjeni.

Skoro 70.000 sadašnjih poštanskih sandučića, oko 60 odsto od ukupnog broja, datira iz vladavine kraljice Elizabete Druge, a postoji i oko 170 sandučića koji su uvedeni tokom kratke vladavine Edvarda Osmog, koji je abdicirao 1936. godine.

Tamo gdje se kraljevski monogrami pojavljuju na zgradama institucija i organizacija, one će pojedinačno odlučivati kada će i da li će biti ažurirane.

King Charles III has released his cypher or monogram, consisting of the initial of his name, Charles, as well as Rex – Latin for King – and an artistic representation of the Crown. pic.twitter.com/6PrTNu4Xdf