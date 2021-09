Prekršio zabranu kretanja pa izudrao policajku

Australijski muškarac optužen je za napad na policiju u zapadnom Sidneju.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se muškarac kako napada jednu od policajcki i udara je i šutira više puta. Žena je pokušala da zaštiti lice od udaraca, dok je njena koleginica dotrčala i poprskala ga suzavcem.

Napadač je potom pobjegao sa lica mjesta, a za njim je pojurio slučajni prolaznik.

Muškarac star 49 godina potom je uhapšen i optužen zbog više prekršaja uključujući kršenje antikovid mjera i napad na policiju.

Policija je saopštila da su mu dvije policajke koje su patrolirale ulicom rekle da se skloni sa ulice jer je na snazi zabrana kretanja. Muškarac je postao agresivan i nasrnuo je na njih. Obje policajke su morale da odu u bolnicu na liječenje.

Muškarac je potom nasrnuo i na njihovog kolegu i, prije nego što je pobjegao, i njega smjestio u bolnicu.

U Sidneju su na snazi drakonske mjere protiv korone koje ne dozvoljavaju izlazak iz kuće osim iz opravdanih razloga - poput odlaska na posao, u školu, kod ljekara ili u prodavnicu.

Grad je već 12 nedjelja u strogom karantinu i strpljenje građana se opasno istanjilo.

#BREAKING: Police officers have been attacked outside a cinema in #Bankstown.#9News pic.twitter.com/iAP4K5iFsT