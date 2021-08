Prema Luizijani se kreće najjači uragan od 1850: "Idite odmah"

Uragan "Ida", koji se jutros udaljavao od kubanske obale, približava se Luizijani, koju bi trebalo da pogodi krajem nedjelje snagom "velikog i krajnje opasnog uragana".

"Stanovnici Luizijane imaju vremena do noći da se pripreme za uragan Idu", preporučio je guverner te južne države Džon Bel Edvards i upozorio na "teške posljedice".

"Ovo će biti najjači uragan koji je pogodio Luizijanu još od 1850. Vaše vrijeme za bijeg se približava. Brzo se približava. I, kao što sam rekao juče, kad večeras legnete u krevet, budite spremni i budite ondje gdje se kanite nositi s olujom u trenutku udara", poručio je guverner.

Najveći dio oluje u subotu je prešao zapadom Kube, gdje će "Ida" i dalje donositi obline padavine, koje bi mogle izazvati poplave i klizišta, upozorio je Američki centar za uragane (NHC).

U nedjelju bi obale Luizijane i susjednog Misisipija mogle biti zahvaćene "poplavama zbog opasno jakih plima", upozorava centar, uz moguće "katastrofalne štete izazvane vjetrom".

Posljednje informacije NHC-a predviđaju da će "Ida", prije nego što stigne do kopna, dosegnuti kategoriju 4 od 5, uz vjetrove jače od 200 km/h.

Gradonačelnica Nju Orleansa Latoja Kantrel juče je preporučila stanovnicima da se dobrovoljno evakuišu.

"Vrijeme nije na našoj strani. Uragan ubrzano raste i jača. Ako dobrovoljno napuštate grad, sad je vrijeme za pokret. Evakuišite se odmah", rekla je.

Bajden odobrio proglašenje vanrednog stanja

Džo Bajden odobrio je proglašenje vanrednog stanja u Luizijani radi pružanja "savezne pomoći" za pripremu, uz dobrovoljne i obvezne naredbe za evakuacije u nekim područjima.

Na pacifičkoj obali oluja "Nora", koja se tokom noći pretvorila u uragan, trebalo bi da zahvati kopno u meksičkim državama Jalisco i Nayarit.

Očekuje se da će se "Nora" kretati meksičkom obalom i pomicati prema sjeveru, uz jake kiše, koje bi mogle izazvati opasne poplave i bujice blata, upozorava NHC.

(Index.hr)

#Ida’s eye is now visible from the Slidell radar site as we approach midnight. Storm is currently strengthening as it makes its way closer to Louisiana. Landfall is expected sometime Sunday late morning / afternoon. First bands start around the same time in SW MS. #mswx pic.twitter.com/RQMQAkbx7o