Premijer Etiopije Abij Ahmed Ali dobio Nobela za mir

Premijer Etiopije Abij Ahmed stoti je dobitnik Nobelove nagrade za mir koja mu je danas dodeljena zbog zalaganja za postizanje mira sa Eritrejom.

U prvoj reakciji na nagradu iz Ahmedovog kabineta navodi se da je Etiopija "ponosna kao država" zbog nagrade njenom predsjedniku vlade.

"Ova pobjeda i priznanje je kolektivna pobjeda za sve Etiopljane i poziv za jačanje naše odlučnosti u tome da učinimo Etiopiju - novim horizontom nade - prosperitetnom državom za sve", navodi se u saopštenju kabineta.

Nobelov komitet istakao je u obrazloženju da nagrada predstavlja i priznanje svim akterima koji su radili na postizanju mira i pomirenja u Etipiji i u regionima istočne i sjeveroistočne Afrike.

Primjećuje se da je Ahmed čim je postao premijer u aprilu 2018. godine izrazio želju za nastavkom mirovnih pregovora sa Eritrejom.

U saradnji sa Isajom Afverkijem, predsednikom Eritreje, Ahmed je brzo izradio principe mirovnog sporazuma okončanje pat-situacije između dvije zemlje koja "nije ni rat ni mir", navodi se u obrazloženju.

Ti principi su izneseni u deklaracijama koje su Ahmed i Afverki potpisali u Asmari i Džedi u julu i septembru prošle godine.

"Mir ne nastaje od akcija samo jedne strane. Kada je premijer Abij pružio ruku, predsjednik Afverki ju je uhvatio i pomogao da mirovni proces između dvije zemlje bude formalizovan", navodi Nobelov komitet i dodaje da se nada da će mirovni sporazum donijeti pozitivne promjene svim stanovnicima Etiopije i Eritreje.

Premijer Etiopije, kako se ukazuje, pokrenuo je važne reforme, pružio amnestiju hiljadama političkih zatvorenika, prekinuo medijsku cenzuru, legalizovao zabranjene opozicione grupe, otpustio korumpirane vojne i civilne lidere i značajno unaprijedio položaj žena u političkom i javnom životu.

Učestvovao je i u drugim mirovnim procesima u Africi, kada je aktivno dao doprinos normalizaciji odnosa između Eritreje i Džibutija i posredovao u rješavanju spora između Kenije i Somalije, a odigrao je i ključnu ulogu u postizanju sporazuma između vojnog režima i opozicije u Sudanu, dodaje se u obrazloženju.

Etiopija i Eritreja su obnovile odnose u julu 2018 godine, poslije višegodišnjih sukoba.

Nagrada vrijedna 900.000 dolara biće uručena 10. decembra u Oslu.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B