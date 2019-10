Premijer Etiopije Abij Ahmed Ali dobio Nobela za mir

Premijer Etiopije Abij Ahmed Ali dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopštio je komitet.

U obrazloženju Norveškog Nobelovog komiteta se navodi da je Ahmedu Nobel dodijeljen zbog njegovih napora na postizanju mira i međunarodne saradnje, posebno zbog njegove odlučne inicijative da se riješi pogranični konflikt sa susjednom Eritrejom, prenosi Rojters.

Etiopija i Eritreja su obnovile odnose u julu 2018 godine, poslije višegodišnjih sukoba.

Nagrada vrijedna 900.000 dolara biće uručena 10. decembra u Oslu.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B