VLADIVOSTOK - Ne postoji dovoljno dokaza da bi Rusija bila optužena da je odgovorna za obaranje putničkog aviona kompanije "Malezija erlajns" iznad istočne Ukrajine 2014. godine, a zaključci istražnog tima pod vođstvom Holandije ne izgledaju "sasvim ispravno", izjavio je premijer Malezije Mahatir Mohamad.

"Da, sumnjamo u krivicu Rusije. Ali ja nemam rođake koji su tu poginuli. Nemam prava ni na kakvu nadoknadu. Ovo gledam kao spoljni posmatrač i neki zaključci istražnog tima meni i mnogim ljudima u Maleziji ne zvuče kao sasvim ipravni", rekao je Mahatir "Sputnjiku".

Malezijski premijer dao je intervju na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

On je napomenuo da su trenutni dokazi "nedovoljni" za identifikovanje odgovorne strane i naglasio da je za njega "veoma teško" da prihvati da je istražni tim mogao da utvrdi koje ispalio projektil i oborio avion.

"Ne sumnjam u njihovu iskrenost. Ali postoje neke stvari koje oni tvrde, a za nas je teško da ih prihvatimo. Identifikovanje projektila - u redu. Područje gdje se to dogodilo - to se može verifikovati. Ali da utvrdite ko je tačno pucao, ko je to izvršio - to bi bilo veoma teško u uobičajenim okolnostima", rekao je Mahatir.

Avion sa oznakom "MH17" oboren je 17. jula 2014. godine tokom vojnog sukoba izazvanog nasilnim državnim udarom u Kijevu, podsjeća ruska agencija.

Tada je poginulo svih 298 ljudi u avionu, uključujući 193 državljanina Holandije.

Skoro odmah poslije tragedije, SAD i njihovi evropski saveznici su, bez prezentovanja bilo kakvih dokaza, objavili da odgovornost snosi Rusija. Vašington i Brisel su to iskoristili kao izgovor za uvođenje sankcija protiv Moskve, a Rusija konstantno odbacuje optužbe.