Premijer Morison pogođen jajetom

KANBERA - Australijska policija uhapsila je ženu koja je tokom predizborne kampanje u mjestu Elberi jajetom pogodila premijera Skota Morisona, javili su danas lokalni mediji.

Prema navodima medija, jaje je zakačilo Morisonovu glavu, ali nije puklo.

Morison je "napadača" opisao kao "kukavicu".

Australijski premijer kasnije je pohvalio rad obezbjeđenja koje je brzo intervenisalo i izrazio zabrinutost za stariju ženu koja je pala tokom incidenta.

Na snimku emitovanom na lokalnim televizijama vidi se da policija privodi dvadesetpetogodišnju ženu.

Policija nije objavila motiv incidenta, ali mediji podsjećaju da su i ranije meta napada veganskih aktivista bili poljoprivredni skupovi.

.@tomwconnell: It looks like the egg basically bounces straight off @ScottMorrisonMP. This has just happened at the Country Women's Association. MORE: https://t.co/cnxAXrLKY3 #newsday pic.twitter.com/X1YUyWrvQC