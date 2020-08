Premijer prošetao s djevojkom, Italijani bjesne zbog njene torbice

Olivia Paladino, djevojka italijanskog premijera Đuzepe Kontea, izazvala je bes u javnosti nakon što je uslikana kako nosi skupocijenu Hermes torbicu.

Mediji su prenijeli da torbica, koju je Olivia držala u ruci dok je šetala sa Konteom, košta vrtoglavih 80.000 evra, zbog čega su građani sa pravom postavili pitanje "ko finansira njeno modiranje?" i da li joj se torbice kupuju od para građana.

Bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu, komentarišući da je Olivia bogata nasljednica i da njen otac drži čuveni hotel u centru Rima, da joj je majka poznata švedska glumica i pjevačica, te da je skupocijenu torbicu sigurno i sama mogla da priušti.

Na to je ubrzo stigao odgovor kritičara, koji su istakli da je Olivijin otac Cesar Paladino nedavno podnio žalbu na presudu koja je donijeta nakon što je priznao krivicu na optužbe za pronevjeru. On je optužen da je u periodu od 2014. do 2018. godine u džep stavio dva miliona evra od turističkih taksi. Mnogi su primetili da je ta vijest u medijima prošla "ispod radara", te konstatuju da se i "tast ovajdio od premijera".

Kako ističu, ne samo da se vijesti o Paladinovim "zlodjelima" ne pojavljuju u medijima, već je za mandata Kontea omogućeno izglasavanje zakona kojim bi Paladinov kriminalni dosije bio "očišćen".

Kako su pisali napadajući oca Konteovu djevojku i njenog oca, izmjenom zakona poreski prestup je sveden na nivo prekršaja, i za njega ne može biti određena zatvorska kazna. Na taj način je, smatraju građani, Konte pomogao da "njegov tast ne odgovara dovoljno za djelo koje je počinio".

