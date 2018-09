Premijeri zapadnog Balkana bili kod Mogerinijeve

NJUJORK - Visoka predstavnica za spoljnu i bezbjednosnu politiku EU Federika Mogerini razgovarala je u Njujorku sa liderima zapadnog Balkana.

Teme razgovora bile su situacija u regionu, regionalna saradnja i rad na evrointegracijama.

Kako je portparolka visoke predstavnice EU Maja Kocijančič objavila na svom Tviter nalogu, Federika Mogerini sinoć je bila domaćin neformalnog okupljanja lidera Zapadnog Balkana.

Danas je u Njujorku treći dan generalne debate na 73. godišnjem zasjedanju Generalne skupštine UN, kada će, pored ostalih, govoriti premijerka Srbije Ana Brnabić, predstavnici EU i Palestine.

