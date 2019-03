Premijerka Novog Zelanda: Nikada neću izgovoriti ime napadača

VELINGTON - Premijerka Novog Zelanda Džasinda Ardern obećala je da nikada neće izgovoriti ime napadača na dvije džamije u gradu Krajstčerč koji je ubio 50 osoba.

"On je očekivao mnoge stvari od svog terorističkog čina, a jedna je bila da se po zlu proslavi - zato me nikada nećete čuti da pominjem njegovo ime", rekla je Ardernova u emotivnom obraćanju u novozelandskim parlamentom.

Novozelandska premijerka je specijalni sastanak parlamenta počela arapskim pozdravom "Selam Alejkum", što znači "neka mir bude s vama".

Za napad na dve džamije optužen je Australijanac Brenton Tarant (28), koji sebe opisuje kao bijelog suprematistu, podsjeća BBC.

"Preklinjem vas, govorite imena onih čiji su životi izgubljeni prije nego ime čovjeka koji ih je uzeo. On je terorista. On je kriminalac. On je ekstremista. Ali on će, kada je govorim, biti bez imena", naglasila je Džasinda Ardern.

Ona je, takođe, pozvala društvene medije da urade više da se suprotstave teroru, pošto je napadač uživo prenosio napad na svom nalogu na Facebooku.