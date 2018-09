Premijerka na samit u UN-u došla s tromjesečnom bebom

NJUJORK - Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardem privukla je veliku pažnju javnosti pojavljivanjem na svečanom skupu u njujorškom sjedištu Ujedinjenih nacija u društvu tromjesečne bebe Neve Te Aroha.

Uoči današnjeg početka redovnog 73. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku je sinoć održan Samit mira posvećen Nelsonu Mandeli, bivšem južnoafričkom lideru koji je rođen prije sto godina.

Najviše pažnje na skupu privukla je šefica novozelandske vlade Ardem koja je u naručju držala tromjesečnu kćerku.

List “Herald“ prenosi kako je suprug novozelandske premijerke Klarke Gejford, koji je takođe bio na skupu, na Twitteru objavio i akreditaciju s kojom je tromjesečna beba prisustvovala samitu u UN-u. Akreditacija je bila naslovljena “Prva beba Novog Zelanda“.

“Kamo sreće da sam mogao snimiti izraz iznenađenosti na licima članova japanske delegacije koji su ušli u prostoriju u kojoj smo presvlačili bebu, bio bi to odličan poklon za 21. rođendan“, napisao je Gejford.

Premijerka Ardem bi 27. septembra trebala obratiti Generalnoj skupštini UN-a, a ne bi bilo iznenađenje da se ponovo pojavi u društvu “prve bebe Novog Zelanda“.

Nakon bivše premijerka Pakistana Benazir Buto, Arden je druga šefica vlade koja se porodila tokom mandata.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX