Premijerka podnijela ostavku i pobjegla iz zemlje (VIDEO)

​DAKA - Premijerka Bangladeša podnijela je ostavku i pobjegla iz zemlje nakon što su antivladini demonstranti upali u zvaničnu rezidenciju u Daki.

Glavni grad Daka bio je pod jakim osiguranjem dok su vojnici i policija blokirali stanovnike da učestvuju u protestima koji su prkosili vladinom policijskom satu, jer je nestanak interneta ometao komunikaciju.

Pojačano osiguranje uslijedilo je nakon što su organizatori protesta u ponedjeljak pokrenuli "Marš u Daku" kojim su pozvali Bangladešane da izađu na ulice kako bi natjerali Hasinu da ode s položaja.

"Kada smo krenuli od vrata našeg univerziteta, policija nam nije dopuštala da se pomaknemo", rekao je studentski protestant Aurka Islam za "Nikkei" u ponedjeljak. "Počeli su nas tući i u jednom trenutku su počeli pucati u nas gumenim mecima”.

- The number of protesters killed in Bangladesh today has reached 96 people. In response to the massacres carried out by Hasina's government, the Bangladesh Student Movement announced a long march to Dhaka, the capital of Bangladesh, from across the country on Monday.… pic.twitter.com/OmPlymIzRf