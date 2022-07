Preminula Ivana Tramp

​Bivša supruga Donalda Trampa, Ivana Tramp preminula je u 73. godini saopštila je porodica.

Ona je bila prva Trampova supruga i zajedno imaju troje djece.

"Naša majka je bila nevjerovatna žena. Snažna u poslu, sportista svjetske klase, blistava ljepotica i brižna majka i prijatelj", navodi se u saopštenju porodice Tramp.

Oni su zatim dodali da je ona bila veliki borac.

"Pobjegla je od komunizma i prigrlila ovu zemlju. Učila je svoju djecu hrabrosti, saosjećanju i odlučnosti", navodi se u poruci porodice.

Ivana koja je rođena u Čehoslovačkoj, a udala se za Trampa 1977. godine. U braku su bili do 1992. godine.

Iza sebe je ostavila troje djece i desetoro unučadi.

JUST IN - Trump's first wife and mother of his 3 eldest children, Ivana Trump, has died. pic.twitter.com/d2uI3dolkP