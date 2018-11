Preminula djevojčica čija je fotografija potresla svijet

Fotografija koju je objavio New York Times prikazuje pravu težinu stradanja civila u ratu u Jemenu.

Ovo dijete je preminulo od neuhranjenosti u izbjegličkom kampu na sjeveru Jemena, kazala je njena porodica za TimesTwitter

Amal Husein, sedmogodišnja djevojčica čija je fotografija u New York Timesu prošle sedmice privukla pažnju svijeta prema hiljadama djece koja pate od užasnih posljedica jemenskog rata, preminula je, objavio je ovaj list.

„Moje srce je slomljeno. Amal se uvijek smiješila. Sada sam zabrinuta za preostalu djecu“, kazala je Mariam Ali, majka preminule djevojčice.

Times je takođe citirao Mekiu Mahdi, doktoricu iz Jemena koja je liječila djevojčicu kratko prije smrti, a koja je kazala: „Imamo mnogo ovakvih slučajeva“.

